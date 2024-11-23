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Спорт

Центральный матч тура: «Спартак» хочет взять реванш у «Локомотива». LIVE

РПЛ. 16-й тур. «Спартак» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги в столичном дерби встречаются «Спартак» и «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
23 ноября 18:00
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги в столичном дерби играют «Спартак» и «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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