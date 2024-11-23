Спорт
Центральный матч тура: «Спартак» хочет взять реванш у «Локомотива». LIVE
Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги в столичном дерби встречаются «Спартак» и «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
23 ноября 18:00
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
17:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги в столичном дерби играют «Спартак» и «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.