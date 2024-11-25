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Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему разгромили «Локомотив»

Тренер Гладилин объяснил разгром «Локомотива» мотивацией «Спартака»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Экс-тренер Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что разгром «Локомотива» в центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в игре со «Спартаком» стал во многом неожиданностью.

«Такого результата никто не ожидал из специалистов. «Спартаку» была необходима только победа, и он вышел на поле решать эту задачу. «Локомотив» при их очковых запасах устраивала и ничья. По всей вероятности, «Локомотив» так и настраивался на игру. «Спартак» полностью переиграл оппонентов в вопросе мотивации, по движению, и использовал созданные моменты. Даже при счете 3:2, когда «Локомотив» забил хорошие мячи и вернулся в игру, получив шанс исправиться, «Спартак» не отступил и проявил характер, не став пытаться удерживать счет, а пошел в атаку и добился разгрома», — заявил Гладилин.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее в «Зените» одной фразой ответили на слова лидера «Спартака» про интерес к нему.

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