В «Зените» одной фразой ответили на слова лидера «Спартака» про интерес к нему

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии VseProSport одной фразой отреагировал на заявление аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, который рассказал, что летом 2024 года мог перейти в петербургский клуб вместо московского.

«Ни сном, ни духом», — ответил Медведев.

«Спартак» купил футболиста у аргентинского «Ривер Плейта» за €14 млн. В текущем сезоне Барко сыграл в 19 матчах за команду, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

23 ноября «Спартак» обыграл московский «Локомотив» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Барко забил пятый мяч своей команды, поразив ворота соперников на 80-й минуте игры. После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч.

«Зенит в тот же день на выезде переиграл «Оренбург» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. В турнирной таблице национального первенства клуб после этой победы идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар».

Ранее была названа проблема «Зенита», которая может помешать выиграть РПЛ.