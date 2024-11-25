Названа проблема «Зенита», которая может помешать выиграть РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что у петербургского «Зенита» в текущем сезоне возникли огромные проблемы, которые могут помешать команде выиграть Российской премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

Главной проблемой Наумов назвал мотивацию игроков.

«Эти легионеры, которые сейчас вкусно едят и хорошо пьют в «Зените», они просто потеряли всякую мотивацию. Они выходят, как профессора, которые делают нам одолжение, что они вышли на поле. Глаза не горят, в борьбу не лезут, академично так, ни одного разрезающего паса в штрафную, ни одной борьбы острой в чужой штрафной», — заявил Наумов.

23 ноября «Зенит» на выезде переиграл «Оренбург» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после этой победы идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». «Оренбург» — аутсайдер чемпионата. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

Ранее «Зенит» сравнили с мазохистами.