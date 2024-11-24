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Роналдо назвал самый «холодный» матч в своей карьере

Роналдо: матч с ЦСКА — самый холодный в моей карьере

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Телеграм-канал «ФК «Ростов» | Футбольный клуб «Ростов»»

Нападающий «Ростова» Роналдо заявил, что матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА стал самым «холодным» в его карьере. Его слова приводит ТАСС.

«Самая холодная игра в моей карьере? Да-да. Играть в снег было очень и очень непросто. Конечно, я видел снег раньше, но не в таких больших количествах, как здесь», — заявил Роналдо.

В матче 16-го тура РПЛ «Ростов» обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1. Первый гол забил защитник армейцев Келлвен уже на 4-й минуте, однако форвард «Ростова» Егор Голенков ответил двумя точными ударами в концовке — на 77-й и 89-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА остался на шестой строчке. В активе подопечных Марко Николича 27 очков. «Ростов» занимает восьмое место с 20 баллами. Лидирует в таблице петербургский «Зенит» с 39 очками. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 37 баллов и игру в запасе. Третью строчку занимает московский «Локомотив» (34).

Ранее Жозе Моуринью высмеял слухи о воссоединении с Криштиану Роналду.

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