Моуринью высмеял слухи о воссоединении с Роналду

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью опроверг слухи о переходе в клуб звездного игрока «Аль-Насра» португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По его словам, подобная информация вызывает исключительно смех.

«Это просто смешно! Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо посередине пути между Саудовской Аравией и Португалией. Но, может, он решит приехать к своему старому другу Жозе! Можем покушать в моем отеле», — заявил Моуринью.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел девять матчей, забив шесть мячей. 15 ноября португалец оформил дубль в матче Лиги наций против Польши (5:1).

Ранее были опубликованы составы «Факела» и «Динамо» на матч 16-го тура РПЛ.