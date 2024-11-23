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Спорт

Погоня за лидерами: ЦСКА встречается с «Ростовом». LIVE

РПЛ. 16-й тур. ЦСКА — «Ростов». ОНЛАЙН

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Сергей Пивоваров/РИА Новости
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
23 ноября 14:15
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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14:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 16-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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