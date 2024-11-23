Спорт
Погоня за лидерами: ЦСКА встречается с «Ростовом». LIVE
Сергей Пивоваров/РИА Новости
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
23 ноября 14:15
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
14:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 16-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.