«Зенит» в добавленное время обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

В стартовом матче второго игрового дня 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» уступил петербургскому «Зениту»

Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

«Газета.Ru» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после этой победы идет на первом месте, набрав 39 очков, на два балла опережая «Краснодар». «Оренбург» — аутсайдер чемпионата. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

В следующем матче «Зенит» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдет 1 декабря на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Оренбург» 30 ноября сыграет в гостях с «Акроном».

Ранее «Зениту» прикрепили эмблему «Спартака» в телетрансляции.