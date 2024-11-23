«Зениту» прикрепили эмблему «Спартака» в телетрансляции

На телевизионной трансляции матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом» произошел казус.

Графическое представление состава сине-бело-голубых на канале «Матч Премьер», который является частью холдинга «Матч ТВ», было сопровождено эмблемой московского «Спартака». Спартаковский ромб провисел в эфире несколько секунд, пока на экране менялись футболисты петербургской команды.

Игра «Оренбург» — «Зенит» проходит на стадионе «Газовик», в данный момент завершается первый тайм, счет не открыт — 0:0. «Газета.Ru» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». «Оренбург» — аутсайдер чемпионата. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

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