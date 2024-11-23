В матче 16-го тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит», отстающий на одно очко от лидирующего «Краснодара», играет в гостях с «Оренбургом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
23 ноября 12:00
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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11:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на своем поле принимает действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.