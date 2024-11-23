Опубликованы стартовые составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и петербургского «Зенита» на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Касимов, Перес, Карташ, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Педро, Соболев, Глушенков.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». «Оренбург» — аутсайдер чемпионата. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

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