«Кринж — есть такое слово, да?» Акинфеев рассказал о молодежном сленге

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не в курсе современных слов, которые использует молодежь. Его слова приводит Sport24.

«Ой, мои дети иногда такие словечки выдают, что за голову хватаешься! Говорю им: «Что вы там лепите? Даже не подходите ко мне с этим!» Я не запоминаю... Криж... Кринж — есть такое слово, да?» — заявил он.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года. После 15 туров в Российской премьер-лиге армейский клуб идет на шестой позиции, имея в активе 27 очков и на 10 баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

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