Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще одна сборная заявила о возможности сыграть с Россией

В Эквадоре заявили о возможном проведении матча с Россией в 2025 году

close
Александр Вильф/РИА Новости

Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас заявил о наличии переговоров с Российским футбольным союзом о проведении товарищеского матча с национальной российской командой в 2025 году. Его слова приводит Sport24.

«Мы получили любезное приглашение от России сыграть товарищеский матч осенью следующего года. Мы ведем переговоры, обсуждаем этот интерес, но пока ни о чем не договорились», — заявил он.

Сборная Эквадора в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) располагается на 27-м месте. Сборная России идет на 34-й позиции.

18 ноября менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон также заявил, что нигерийские футболисты могут провести товарищеский матч с национальной командой России в 2025 году. Также в Уругвае заявили о достигнутой договоренности по матчу со сборной России, и посольство Анголы выразило желание провести поединок.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0, а 19 ноября обыграла Сирию — 0:4.

Ранее РФС похвалили за найденных соперников для сборной России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами