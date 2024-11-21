Еще одна сборная заявила о возможности сыграть с Россией

Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас заявил о наличии переговоров с Российским футбольным союзом о проведении товарищеского матча с национальной российской командой в 2025 году. Его слова приводит Sport24.

«Мы получили любезное приглашение от России сыграть товарищеский матч осенью следующего года. Мы ведем переговоры, обсуждаем этот интерес, но пока ни о чем не договорились», — заявил он.

Сборная Эквадора в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) располагается на 27-м месте. Сборная России идет на 34-й позиции.

18 ноября менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон также заявил, что нигерийские футболисты могут провести товарищеский матч с национальной командой России в 2025 году. Также в Уругвае заявили о достигнутой договоренности по матчу со сборной России, и посольство Анголы выразило желание провести поединок.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0, а 19 ноября обыграла Сирию — 0:4.

Ранее РФС похвалили за найденных соперников для сборной России.