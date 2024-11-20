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РФС похвалили за найденных соперников для сборной России

Тренер Гаджиев похвалил РФС за найденных соперников для сборной России

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Президент махачкалинского «Динамо» и футбольный тренер Гаджи Гаджиев в интервью Legalbet заявил, что Российский футбольный союз (РФС) провел качественную работу по приглашению соперников для участия в товарищеских матчах в 2025 году.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая анонсировал матчи российской команды против Нигерии, Венесуэлы, также не исключив приезда команд Аргентины и Уругвая.

«Соперники выглядят серьезно. Латиносы играют хорошо. Договориться — это непростая работа. Это в плюс российскому футболу. Уровень соперников заметно выше, если сравнивать с последними матчами», — заявил Гаджиев.

В 2024 году сборная России провела пять матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0. Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга».

Ранее российский футболист пошутил над сирийскими футболистами.

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