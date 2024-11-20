Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен еще один возможный соперник сборной России по футболу

В посольстве Анголы заявили о желании провести игру со сборной России по футболу

close
Александр Вильф/РИА Новости

В посольстве Анголы в России заявили, что хотят, чтобы страна провела игру против сборной России по футболу в 2025 году. Их слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Товарищеская игра — это фантастическая идея! Нам было бы очень приятно, если сборная Анголы смогла бы провести товарищескую встречу с командой России», — заявили в посольстве.

Ранее в Уругвае заявили о достигнутой договоренности по матчу со сборной России.

Российская сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0, а 19 ноября обыграла Сирию — 4:0. Ранее в 2024 году россияне одолели Сербию (4:0), Белоруссию (4:0) и Вьетнам (3:0).

Ранее РФС похвалили за найденных соперников для сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами