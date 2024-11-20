Стал известен еще один возможный соперник сборной России по футболу

В посольстве Анголы в России заявили, что хотят, чтобы страна провела игру против сборной России по футболу в 2025 году. Их слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Товарищеская игра — это фантастическая идея! Нам было бы очень приятно, если сборная Анголы смогла бы провести товарищескую встречу с командой России», — заявили в посольстве.

Ранее в Уругвае заявили о достигнутой договоренности по матчу со сборной России.

Российская сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0, а 19 ноября обыграла Сирию — 4:0. Ранее в 2024 году россияне одолели Сербию (4:0), Белоруссию (4:0) и Вьетнам (3:0).

Ранее РФС похвалили за найденных соперников для сборной России.