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Назван новый топовый соперник сборной России

В сборной Нигерии подтвердили вероятное проведение матча с Россией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон заявил, что нигерийские футболисты могут провести товарищеский матч с национальной командой России в 2025 году. Его слова приводит Sport24.

«Игра между сборной России и Нигерии возможна весной следующего года, но никаких документов еще не подписано. Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году», — заявил он.

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая до этого в эфире шоу «Это футбол, брат!» заявил, что контракт на матч со сборной Нигерии уже подписан. Также он отметил, что уже подписаны контракты с Эквадором и Венесуэлой.

Сборная Нигерии в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) располагается на 36-м месте, всего на две позиции ниже российской команды.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора уже сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0. 19 ноября сборная сразится с национальной командой Сирии, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее УЕФА опубликовал документ, указывающий на недопуск России к жеребьевке ЧМ-2026

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