Фанаты сборной Сирии послали к черту США во время матча с Россией

Болельщики сборной Сирии оскорбляли США во время товарищеского матча с национальной командой России, который состоялся 19 ноября в Волгограде. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Baza.

Сирийские фанаты в подтрибунном помещении скандировали нецензурную кричалку, которую можно перевести на русский язык примерно как «идите к черту», в адрес США и размахивали флагами своей страны и Палестины.

Встреча завершилась крупной победой сборной России — 4:0. Счет в матче открыл Максим Осипенко на 33-й минуте. Во втором тайме преимущество удвоил Илья Самошников на 53-й минуте, а на 66-й минуте отличился Алексей Миранчук. Окончательный счет установил Осипенко, оформивший дубль на 81-й минуте — он реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

15 ноября сборная России, которой руководит главный тренер Валерий Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Сирийская команда в этом сезоне выступала в Кубке Азии и продолжает играть в отборочном цикле на чемпионат мира — 2026.

Ранее игрок сборной России заявил, что тратит 500 тысяч рублей за один день.