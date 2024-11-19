Начало второй половины игры остается за россиянами.
Второй тайм стартовал! Поехали!
Перерыв! Россия — Сирия — 1:0.
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Максименко! Уже и забыли мы, что капитан «Спартака» тоже присутствует на поле! Здорово Александр выходит из ворот и забирает в руки мяч после подачи со штрафного!
Самошников классным верховым пасом нашел Пиняева, но Сергей тоже не акцентированно бьет в створ — мяч еле-еле катится в руки голкиперу соперников.
Да что ж такое, опять после прострела с левого фланга не попадает по мячу игрок «Локомотива»! И если полчаса назад это был Самошников, то сейчас Батраков. А Пиняев сделал вообще все, чтобы Россия сейчас забила второй гол!
И тут же следом еще одна потенциально голевая атака могла бы состояться, если бы пас на Пиняева из центра поля прошел бы чуть сильнее.
Есть пробитие! Самошников показал сирийцам умение вбрасывать мяч далеко-далеко из аута — на подборе оказался Фомин, который в одно касание перевел мяч на стоящего впереди Осипенко. Максим аккуратно положил мяч в нижний угол ворот, 1:0!
Пиняев попробовал через переступ обмануть защитника сборной Сирии, но пробить вторым касанием в створ не смог.
Тюкавин пролез вперед мимо Амора, но потерял равновесие и завалился на газон в штрафной площади сборной Сирии.
Осипенко выставил корпус Факе и заработал угловой.
Игра возобновляется!
Крума получает повреждение ноги при попытке подкатиться против Миранчука, медицинская бригада сирийцев оказывается на поле!
Самошников с левой ноги попадает в штангу! На подборе оказывается первым Тюкавин, но и он бьет не в створ, мяч улетает выше!
Осипенко отдал передачу в разрез на Тюкавина, но Константин чуть небрежно подставил ногу и не смог аккуратно обработать мяч.
По-прежнему 0:0 на табло стадиона в Волгограде, непорядок! С Брунеем к этому моменту уже 3:0 было!
Самошников оказался в полном одиночестве в районе гостевой вратарской после подачи углового, но запутался в ногах и нанести удар не смог.
У Миранчука застряла бутса в газоне в районе линии штрафной площади сирийцев, из-за чего не смог выполнить прострел в центр с фланга.
Удар Тюкавина головой оказывается выше ворот после подачи слева.
Самошников классно открылся под передачу из глубины и пробил с правой ноги — голкипер сборной Сирии сделал сейв.
Тюкавин сместился с левого фланга и пробил по воротам — мяч слетел с ноги и улетел за лицевую линию.
Игра началась! Поехали!
Сирия: Маданья, Амор, Фака, Абрахам, Крума, Рамадан, Абрахам, Матер, Аль-Мавас, Саббаг, Альсальхади.
Россия: Максименко, Самошников, Солдатенков, Осипенко, Горшков, Фомин, Глебов, Батраков, Алексей Миранчук, Тюкавин, Пиняев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче на стадионе «Волгоград Арена» сборная России принимает Сирию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.