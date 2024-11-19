Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Забьет ли Россия снова 11 мячей? В соперниках Сирия. LIVE

Футбол. Россия — Сирия. ОНЛАЙН

close
Алексей Филиппов/РИА Новости
В товарищеском матче на стадионе «Волгоград Арена» сборная России принимает Сирию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024. Товарищеские матчи
2-й тайм
19 ноября 19:30
Россия
33' Осипенко
1 : 0
Сирия
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград, Россия
1-й тайм

33' Осипенко

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
49'

Начало второй половины игры остается за россиянами.

46'

Второй тайм стартовал! Поехали!

45+2'

Перерыв! Россия — Сирия — 1:0.

45'

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

42'

Максименко! Уже и забыли мы, что капитан «Спартака» тоже присутствует на поле! Здорово Александр выходит из ворот и забирает в руки мяч после подачи со штрафного!

40'

Самошников классным верховым пасом нашел Пиняева, но Сергей тоже не акцентированно бьет в створ — мяч еле-еле катится в руки голкиперу соперников.

38'

Да что ж такое, опять после прострела с левого фланга не попадает по мячу игрок «Локомотива»! И если полчаса назад это был Самошников, то сейчас Батраков. А Пиняев сделал вообще все, чтобы Россия сейчас забила второй гол!

35'

И тут же следом еще одна потенциально голевая атака могла бы состояться, если бы пас на Пиняева из центра поля прошел бы чуть сильнее.

33'

Есть пробитие! Самошников показал сирийцам умение вбрасывать мяч далеко-далеко из аута — на подборе оказался Фомин, который в одно касание перевел мяч на стоящего впереди Осипенко. Максим аккуратно положил мяч в нижний угол ворот, 1:0!

32'

Пиняев попробовал через переступ обмануть защитника сборной Сирии, но пробить вторым касанием в створ не смог.

29'

Тюкавин пролез вперед мимо Амора, но потерял равновесие и завалился на газон в штрафной площади сборной Сирии.

26'

Осипенко выставил корпус Факе и заработал угловой.

23'

Игра возобновляется!

21'

Крума получает повреждение ноги при попытке подкатиться против Миранчука, медицинская бригада сирийцев оказывается на поле!

19'

Самошников с левой ноги попадает в штангу! На подборе оказывается первым Тюкавин, но и он бьет не в створ, мяч улетает выше!

16'

Осипенко отдал передачу в разрез на Тюкавина, но Константин чуть небрежно подставил ногу и не смог аккуратно обработать мяч.

13'

По-прежнему 0:0 на табло стадиона в Волгограде, непорядок! С Брунеем к этому моменту уже 3:0 было!

10'

Самошников оказался в полном одиночестве в районе гостевой вратарской после подачи углового, но запутался в ногах и нанести удар не смог.

8'

У Миранчука застряла бутса в газоне в районе линии штрафной площади сирийцев, из-за чего не смог выполнить прострел в центр с фланга.

5'

Удар Тюкавина головой оказывается выше ворот после подачи слева.

4'

Самошников классно открылся под передачу из глубины и пробил с правой ноги — голкипер сборной Сирии сделал сейв.

2'

Тюкавин сместился с левого фланга и пробил по воротам — мяч слетел с ноги и улетел за лицевую линию.

19:34

Игра началась! Поехали!

19:25

Сирия: Маданья, Амор, Фака, Абрахам, Крума, Рамадан, Абрахам, Матер, Аль-Мавас, Саббаг, Альсальхади.

19:20

Россия: Максименко, Самошников, Солдатенков, Осипенко, Горшков, Фомин, Глебов, Батраков, Алексей Миранчук, Тюкавин, Пиняев.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче на стадионе «Волгоград Арена» сборная России принимает Сирию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Дания передала Украине часть обещанных истребителей F-16
Великобритания выделит $9,5 млн на дроны для Украины. Военная операция, день 1000-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1000-й день
Немецкие военные начали готовить бизнесменов к конфликту с Россией
Эрдоган оценил обновленную ядерную доктрину России
Звезда «Кухни» сыграет свадьбу
Jeep показал Wrangler, стилизованный под Willys времен Второй мировой войны
Министр обороны Словакии опасается втягивания ЕС и НАТО в украинский конфликт
Новости и материалы
В Астраханской области отменили угрозу атаки БПЛА
Винер призвала к диалогу с МОК о возвращении российских спортсменов
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Германские таможенники отобрали у россиянок вещи на €114 тыс.
Эрдоган заявил об усилении рисков ядерного конфликта
Ведущий «Модного приговора» призвал встречать Новый год в наряде из мишуры
«Есть нюанс»: российский гонщик Мазепин назвал условие возвращения в «Формулу-1»
Захарова высмеяла перелезающую через забор председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен
Хакеры украли Lamborghini американского бейсболиста через электронную почту
В московском баре произошла массовая драка после того, как двое мужчин столкнулись плечами
В США установили мировой рекорд по одновременному запуску бумажных ракет
В США усомнились, что поставка ATACMS решит главную проблему ВСУ
Италия не поддержала разрешение Байдена на удары ATACMS по России
Ученые нашли способ мгновенно успокоить тревожное дыхание воздействием на мозг
В Индии прятавшийся в поле леопард утащил четырехлетнего ребенка
На Баскова могут подать в суд
Назван кандидат на пост главы минторга США в администрации Трампа
Полицейские в Англии просят людей перестать гоняться за сбежавшим эму
Все новости
Лавров заявил о прямом вовлечении Франции в конфликт на Украине
СК завершил расследование дела Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей
Зеленский сделал заявление после удара ATACMS по Брянской области
«Вы кто такие, человечишки?» Депутат Ильтяков объяснил кознями дьявола критику его слов о «рожалке»
Уральская общественница Герлах заявила на депутата Госдумы Ильтякова в прокуратуру
«США следует прочитать». На какие удары Москва ответит ядерным оружием?
Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания
Марина Ярдаева
Почему Абхазии не стоило принимать помощь России
Солисты «На-На» без Алибасова: кто пришел проститься с Владимиром Левкиным
Лучшие комедии XXI века с высоким рейтингом: 25 фильмов, которые заставят смеяться до слез
Топ-25 современных комедийных фильмов, которые точно поднимут вам настроение
Все о пользе облепихи. Правда ли она помогает при простуде и продлевает молодость?
В чем польза облепихи для здоровья, какие витамины она содержит и о чем важно помнить аллергикам
Пять сбили, одну повредили: Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России
ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области
«Люблю кокетничать, что я шут». Интервью с актером Вадимом Демчогом
Звезда «Интернов» Вадим Демчог признался, что ему неинтересно сниматься в кино
Женщина следила, мужчина делал СВУ: в Крыму нашли исполнителей убийства офицера Транковского
Момент подрыва офицера Транковского в Севастополе попал на видео
Спайс герлз: вышел сериал «Дюна: Пророчество» о женском ордене Бене Гессерит
Состоялась премьера сериала «Дюна: Пророчество»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами