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Игрок сборной России заявил, что тратит 500 тысяч рублей за один день

Футболист Мостовой: в первый день месяца трачу более полумиллиона рублей

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Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой признался, что в один из первых дней месяца тратит около полумиллиона рублей. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее», — заявил отметил, отметив, что его траты за месяц превышают 500 тысяч рублей.

В составе петербургского клуба в текущем сезоне футболист сыграл 18 матчей во всех турнирах (Российская премьер-лига (РПЛ) и Кубок России), в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Мостовому 27 лет. В системе петербургского клуба он выступает с 2019 года. за это время он также на правах аренды играл за «Сочи» (2019-2020) и играл в «Зените-2» (2019 год).

Петербургский клуб после 15 туров национального первенства занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем матче команда сыграет на выезде против «Оренбурга», встреча состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» обязали обыгрывать «Локомотив» ради борьбы за медали.

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