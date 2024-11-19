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Кузнецов забил гол-шедевр в матче КХЛ

Нападающий СКА Кузнецов забил лакросс-гол в матче КХЛ против «Амура»

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Нападающий санкт-петербургского СКА Евгений Кузнецов забил гол-шедевр в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Амуром».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Форвард петербургского клуба исполнил лакросс-гол (положить шайбу на клюшку и занести ее в ворота. — «Газета.Ru»). Шайба попала точно в девятку. Россиянин этим голом сделал счет 4:1 в пользу своей команды.

Уже после матча Кузнецов заявил в беседе с изданием «Чемпионат», что заранее планировал забить такую шайбу.

«Прикольный такой гол. Еще перед игрой сказал, что так забью. Случайно получилось. Такие моменты — кайф», — сказал хоккеист.

15 ноября хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о возвращении Кузнецова из НХЛ в Континентальную хоккейную лигу, отказавшись сравнить этот переход с футбольным трансфером нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Овечкин снова забил и сократил отставание от рекорда Гретцки.

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