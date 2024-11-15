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Агент заявил, что невозможно сравнить переходы Кузнецова в СКА и Соболева в «Зенит»

Агент Бабаев: Соболева и Кузнецова невозможно даже поставить рядом

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о возвращении нападающего Евгения Кузнецова из НХЛ в Континентальную хоккейную лигу, где он теперь выступает за санкт-петербургский СКА, отказавшись сравнить этот переход с футбольным трансфером нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

«Какой Соболев и Кузнецов?! Этих людей даже рядом невозможно поставить. Что Соболев выиграл в своей жизни? Кузнецов выиграл Кубок Стэнли, побеждал в международных турнирах, набирал больше всего очков в плей-офф НХЛ. Он столько лет играл в самой лучшей лиге мира! Как можно сравнивать его и Соболева, который играл в «Спартаке»? – подчеркнул Бабаев в разговоре с Legalbet.

По мнению агента, Кузнецова можно назвать достоянием страны, в отличие от футбольного нападающего. Такими Бабаев считает Андрея Аршавина, Александра Мостового, Валерия Карпина, Рината Дасаева, Андрея Канчельскиса, а из играющих сейчас футболистов – Александра Головина, капитана французского «Монако». В этом отношении важно, что от игры Кузнецова «кайфуют болельщики», чего нет в случае с Соболевым.

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