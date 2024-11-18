Овечкин забросил три шайбы и принес «Вашингтону» историческую победу Хоккеист Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 28 шайб

Александр Овечкин оформил хет-трик и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать первую победу в истории на площадке «Вегас Голден Найтс». Теперь на счету российского нападающего 866 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 28 шайб.

Овечкину осталось всего 28 голов до рекорда Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» одержал свою первую победу на домашней площадке «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Александр Овечкин открыл счет уже на шестой минуте, нанеся мощный бросок из своего любимого левого круга вбрасывания.

Шайба удачно попала в канадского защитника «Вегаса» Алекса Пьетранджело и рикошетом от него залетела в левый нижний угол ворот — мимо дезориентированного российского вратаря «рыцарей» Ильи Самсонова.

Самсонов стал 177-м голкипером, ворота которого поразил Овечкин. Россиянину осталось огорчить еще одного вратаря, чтобы повторить рекорд легендарного Яромира Ягра, который сумел забить 178 голкиперам за карьеру в НХЛ.

Даже пресс-служба «Вегаса» выразила уважение Овечкину, хоть и в ироничной манере.

«Алекс Овечкин забросил свою миллионную шайбу в карьере и сделал счет 1:0», — гласит запись в соцсетях «Вегаса».

Спустя шесть минут после этого события защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран удвоил преимущество своей команды (2:0), после чего на льду завязалась упорная борьба.

«Вегас» не думал сдаваться и сумел сократить отставание до минимума. К концу второго периода команды подошли со счетом 3:2 в пользу «Кэпиталз».

В этот момент на первый план снова вышел Александр Овечкин, который окончательно уничтожил шансы «Вегаса» на волевую победу.

Сначала Александр Великий чудесным образом заблокировал бросок российского нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева, который мог с метра занести шайбу в пустые ворота и сделать счет 3:3.

Однако Овечкин шикарно отработал в защите и помешал Барбашеву нанести акцентированный бросок. В итоге шайба пролетела мимо дальней штанги.

«Я сам удивился. Удача была на нашей стороне в этот момент», — скромно заявил Овечкин, чьи слова приводит Washington Post.

За две минуты до конца второго периода россиянин возглавил быструю контратаку «Вашингтона», протащил шайбу до правого круга вбрасывания и мощным щелчком отправил в ворота — 4:2.

После этого «Вегас» всеми силами пытался сравнять счет, но так и не преуспел. В итоге Овечкин поставил точку в матче на 60-й минуте, поразив пустые ворота после того, как «рыцари» заменили голкипера на шестого полевого игрока, — 5:2.

Теперь на счету Овечкина 866 голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения «вечного» рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить всего 28 шайб.

Овечкин оформил первый хет-трик за два года

Овечкин забросил 13 шайб за 17 матчей в нынешнем розыгрыше «регулярки» НХЛ. Такими темпами он сможет побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне — впереди еще 65 игр.

Кроме того, Овечкин забросил три шайбы в одном матче впервые с 31 декабря 2022 года, когда пострадал безвольный «Монреаль Канадиенс» (9:2).

Это уже 31-й хет-трик Александра Великого в НХЛ. Россиянин стал 12-м хоккеистом в истории лиги, которому удалось оформить хет-трик в возрасте 39 лет и старше.

Благодаря этой победе «Вашингтон» набрал 25 очков за 17 матчей и поднялся на третью строчку в Восточной конференции НХЛ.

Следующий матч «столичные» проведут в ночь с 18 на 19 ноября — в 05.00 по московскому времени — против «Юты», которая занимает 11-е место на Западе.