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После нападения с ножом на Евсеева возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после нападения на тренера «Ленинградца» Евсеева

Уголовное дело возбуждено после нападения на главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева в Астрахани. Об этом пишет Sport24.

Задержанным за нападение на тренера грозит до семи лет лишения свободы.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек, один из которых был с ножом, а второй выплеснул струю перцового газа.

После произошедшего инцидента специалист признался, что из-за попадания струи перцового газа пострадали глаза — его зрение до конца не восстановилось. Спортивный врач Никита Карлицкий заявил, что Есееву может потребоваться около десяти дней для того, чтобы зрение полностью восстановилось.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее напавший с ножом на тренера Евсеева пообещал больше так не делать.

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