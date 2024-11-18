У пострадавшего от нападения с ножом тренера Евсеева не восстановилось зрение

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев, ставший жертвой вооруженного нападения в Астрахани, в интервью «Матч ТВ» заявил, что после выписки из больницы все еще испытывает проблемы со зрением.

«Чувствую себя сейчас более-менее, занимаюсь следственными делами. Глаза полностью не восстановились. Когда смогу полноценно вернуться к работе? Посмотрим», — заявил Евсеев.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Причины произошедшего тренер не знает.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее Вадим Евсеев рассказал о своем самочувствии после нападения.