«Больше такого не повторится»: напавший с ножом на тренера Евсеева пообещал больше так не делать

Задержанный после вооруженного нападения на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева в Астрахани признал свою вину в содеянном и раскаялся. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

По его словам, атака на Евсеева с применением холодного оружия состоялась после словесной перепалки.

«Я достал баллончик, друг достал нож. Произошла драка. Я раскаиваюсь, вину свою осознаю. Больше такого не повторится», — заявил задержанный.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Причины произошедшего тренер не знает.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее выживший после нападения с ножом Вадим Евсеев пройдет обследование в Москве.