Тренер Евсеев рассказал о своем самочувствии после нападения

Бывший футболист сборной России, действующий главный тренер клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев признался, что чувствует себя «более-менее» после нападения хулиганов. Об этом он рассказал 360.ru.

«Вы хотите, чтобы ножевые [ранения] были? У меня [их] нет, пришлось отбиваться, чтобы их не было. Глаза пострадали», — сообщил он.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Они уже задержаны сотрудниками полиции. Причины произошедшего тренер не знает. Позже стало известно, что хулиганы также избили его помощника Александра Шмарко.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

После завершения игровой карьеры Евсеев занялся тренерской деятельностью. Он возглавлял ряд клубов, среди которых «Текстильщик» из Иваново, пермский «Амкар», «СКА-Хабаровск». С сентября 2024 года он стал главным тренером «Ленинградца».

Ранее стало известно, что напавших на тренера футбольного клуба «Ленинградец» задержали.