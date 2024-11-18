Хулиганы избили помощника тренера Евсеева

Хулиганы избили помощника тренера Вадима Евсеева Александра Шмарко во время нападения на деятеля. Об этом сообщает «РБК-спорт».

«Он [Шмарко] также пострадал во время нападения. Специалист сейчас под наблюдением врачей», — сообщили журналисты.

До этого бывший футболист сборной России и тренер «Ленинградца» Евсеев подтвердил, что на него напали с ножом и ранили.

Нападение произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Они уже задержаны сотрудниками полиции. Причины произошедшего тренер не знает.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

После завершения игровой карьеры Евсеев занялся тренерской деятельностью. Он возглавлял ряд клубов, среди которых «Текстильщик» из Иваново, пермский «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфа», ярославский «Шинник», воронежский «Факел» и краснодарская «Кубань». С сентября 2024 года он стал главным тренером «Ленинградца».

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