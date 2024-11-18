В России задержали напавших на шестикратного чемпиона по футболу

Напавшие на шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его ассистента Александра Шмарко задержаны. Об этом заявил глава пресс-службы футбольного клуба Георгий Начкепия в беседе с РИА Новости.

По его словам, инцидент случился в Астрахани, когда тренерский штаб и руководство после матча с «Волгарем» (1:1) покинули ресторан около полуночи.

«Часть ушла вперед, а главный тренер с заместителем генерального директора остались сзади. Я услышал крики, и мы с начальником команды побежали назад — там вся ситуация разворачивалась», — поделился Начкепия.

Он отметил, что на Евсеева и Шмарков напали двое человек.

«Залили баллоном, у одного был нож. Пока мы их скручивали, один полоснул по лицу ассистента главного тренера Александра Шмарко», — уточнил Начкепия.

В результате напавших «скрутили», вызвали полицейских и медиков, продолжил он. Евсееву и Шмаркову оказывают помощь в больнице — их жизни ничего не угрожает, заверил Начкепия.

О нападении на Евсеева сообщил комментатор Денис Казанский. По словам тренера, с ним не все в порядке, так как его «порезали».

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