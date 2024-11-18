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Пострадавших от вооруженного нападения тренеров «Ленинградца» выписали

Пострадавших от нападения с ножом тренеров «Ленинградца» выписали из больницы

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его помощник Александр Шмарко, которые стали жертвами вооруженного нападения минувшей ночью, вернулись в расположение клуба. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил спортивный директор клуба Денис Гагарин.

«Все нормально, в 14:00 вылетаем в Санкт-Петербург. Тренеры уже в гостинице. Слава богу, все живы-здоровы. Такое может случиться с любым человеком. К сожалению, от этого никто не застрахован», — заявил Гагарин.

Нападение произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Причины произошедшего тренер не знает.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее сообщалось, что пострадавший от нападения с ножом тренер Вадим Евсеев ослеп.

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