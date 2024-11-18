Пострадавший от нападения с ножом тренер Евсеев ослеп

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев в интервью «Матч ТВ» заявил, что после вооруженного нападения попал в операционное отделение больницы.

По его словам, после инцидента он потерял зрение.

«Есть повреждения, нападали с ножом. Сейчас в операционном блоке. Ничего не вижу, с вами не могу разговаривать, в больнице», — заявил Евсеев.

Нападение произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Причины произошедшего тренер не знает.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее были задержаны напавшие на шестикратного чемпиона по футболу Вадима Евсеева.