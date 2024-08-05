Футболист из Москвы рассказал, как его расстреляли из пневматики

Конфликт со стрельбой в Москве с участием футболистов Эрика Саитбурханова и Николая Бозаджи начался со словесной перепалки с пьяным мужчиной, который перегородил дорогу ехавшим на самокатах спортсменам. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам Саитбурханов. Футболист подчеркнул, что после этого на месте ЧП появился другой мужчина, который начал стрельбу и ранил их в спины.

«Ехали на самокате, мужчина в нетрезвом состоянии перегородил проезд и начался словесный конфликт с его стороны. Он в грубой форме начал материться. В ходе конфликта из-за угла выбежал [другой] мужчина и начал стрелять по нам. Заявление написано. Знакомы или не знакомы [они между собой], мы не можем сказать, так как не знаем. Ранили обоих в районе лопатки. Они скрылись с места», — сказал он.

4 августа мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия в Донском районе Москвы. По данным столичной прокуратуры, мужчина заметил конфликт группы людей, а подойдя ближе, увидел свою супругу и друзей. Тогда он достал пистолет и выстрелил в сторону оппонентов. Мужчину задержали.

Как уточнил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, пострадавшими в ходе стрельбы оказались игрок медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи и футболист Нагатинской футбольной лиги Эрик Саитбурханов. По данным канала, открывший огонь мужчина уверяет, что спортсмены чуть не сбили его на самокатах. Саитбурханов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не нарушал ПДД.

Telegram-канал Shot пишет, что задержанный работает механиком, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

Ранее футболист Бозаджи признался, что не провоцировал стрелявшего в него мужчину.