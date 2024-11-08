В Москве избили и ограбили комментатора Уткина

Двое неизвестных мужчин напали на киберспортсмена и комментатора матчей Игоря Уткина, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что мужчины поссорились с Уткиным, он попытался уйти от агрессивных молодых людей, но они догнали и избили его.

Злоумышленники уже задержаны. По информации РЕН ТВ, ими оказались уроженец Узбекистана и гражданин России. Организована проверка по факту инцидента.

Уткин стал выступать в турнирах по StarCraft: Brood War в 2003 году. В 2009 году мужчина завершил карьеру киберигрока.

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