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В Москве избили и ограбили комментатора Уткина

В Москве избили и ограбили киберспортивного комментатора Уткина

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Двое неизвестных мужчин напали на киберспортсмена и комментатора матчей Игоря Уткина, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что мужчины поссорились с Уткиным, он попытался уйти от агрессивных молодых людей, но они догнали и избили его.

Злоумышленники уже задержаны. По информации РЕН ТВ, ими оказались уроженец Узбекистана и гражданин России. Организована проверка по факту инцидента.

Уткин стал выступать в турнирах по StarCraft: Brood War в 2003 году. В 2009 году мужчина завершил карьеру киберигрока.

Ранее боец поп-ММА Роман Неретин больше суток удерживал в квартире свою бывшую девушку Асель, избивая ее.

Как только девушка смогла выбраться, она обратилась к сотрудникам правопорядка и все им рассказала, указав на то, что Неретин мазал ей лицо специальной мазью, чтобы никто не увидел синяки. Пара встречалась некоторое время, затем разошлась.

Ранее экс-футболиста Андрея Канчельскиса избили в московском баре.

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