Тренер Евсеев подтвердил нападение на него

Футбольный тренер Вадим Евсеев подтвердил, что на него напали с ножом. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Евсеева, с ним не все в порядке, так как его «порезали». Тренер уточнил, что он ждет приезда врачей.

О нападении на Евсеева, который был шестикратным чемпионом России, а сейчас тренирует футбольную команду «Ленинградец», 18 ноября в своем Telegram-канале сообщил комментатор Денис Казанский.

Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Они уже задержаны сотрудниками полиции. Причины произошедшего тренер не знает.

17 ноября «Ленинградец» встретился с астраханским клубом «Волгарь» в рамках 18-го тура Второй лиги. Матч завершился со счетом 1:1.

8 ноября двое неизвестных напали на киберспортсмена и комментатора матчей Игоря Уткина. По предварительным данным, причиной стала ссора. Уткин попытался уйти от агрессивных молодых людей, но они догнали и избили его.

Ранее футболист из Москвы рассказал, как его расстреляли из пневматики.