Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер Евсеев подтвердил нападение на него

Тренер Евсеев подтвердил, что на него напали с ножом и ранили

close
РИА Новости

Футбольный тренер Вадим Евсеев подтвердил, что на него напали с ножом. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Евсеева, с ним не все в порядке, так как его «порезали». Тренер уточнил, что он ждет приезда врачей.

О нападении на Евсеева, который был шестикратным чемпионом России, а сейчас тренирует футбольную команду «Ленинградец», 18 ноября в своем Telegram-канале сообщил комментатор Денис Казанский.

Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Они уже задержаны сотрудниками полиции. Причины произошедшего тренер не знает.

17 ноября «Ленинградец» встретился с астраханским клубом «Волгарь» в рамках 18-го тура Второй лиги. Матч завершился со счетом 1:1.

8 ноября двое неизвестных напали на киберспортсмена и комментатора матчей Игоря Уткина. По предварительным данным, причиной стала ссора. Уткин попытался уйти от агрессивных молодых людей, но они догнали и избили его.

Ранее футболист из Москвы рассказал, как его расстреляли из пневматики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами