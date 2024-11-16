«Следующий вопрос»: Медведева о приглашении Загитовой на свое шоу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не стала отвечать на вопрос журналистов о приглашении в собственное шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Следующий вопрос», — заявила она.

Шоу Медведевой, которое посвящено ее 25-летнему юбилею, состоялось в Москве 15 ноября.

Загитова на Олимпиаде набрала в общей сумме 239,57 балла, у Медведевой, которая стала второй, 238,26 балла. 3 ноября Загитова рассказала, что Медведева с ней не здоровается.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее Медведева рассказала о любви к дорогим вещам.