Загитова заявила, что Медведева с ней не здоровается

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец призналась, что ее соотечественница Евгения Медведева, которую она обыграла на Играх-2018, с ней не здоровается.

«Может быть, я напоминаю ей о чем-то плохом. Мне это непонятно, потому что меня родители всегда воспитывали так: как ты хочешь, чтобы человек относился к тебе, так сам относись к нему», — заявила Загитова.

Загитова на Олимпиаде набрала в общей сумме 239,57 балла, у Медведевой, которая стала второй, 238,26 балла.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова рассказала о самом большом стрессе в карьере.