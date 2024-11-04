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Фигуристка Медведева рассказала о любви к дорогим вещам

Фигуристка Медведева: люблю красивые дорогие вещи

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jmedvedevaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью Ксении Собчак, что любит дорогие брендовые вещи.

Медведева заявила, что любит не понтоваться дорогими вещами, а носить их.

«Люблю знать, что у меня они есть. Поэтому без расценок», — добавила Медведева.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода». В новом сезоне шоу она станет ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, сменив на этом посту Загитову.

Ранее Медведева рассказала, извинилась ли она перед Тутберидзе.

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