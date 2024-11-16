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«Выглядел как мусор»: чемпион мира по боксу оценил Майка Тайсона

Боксер Кроуфорд о поражении Тайсона от Пола: он выглядел как мусор

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Kevin Jairaj-Imagn Images/Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (2023) и бывший абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе (2017), а ныне чемпион мира в первом среднем весе Теренс Кроуфорд остался недоволен формой Майка Тайсона после его поражения от блогера Джейка Пола. Соответствующий пост Кроуфорд опубликовал в социальной сети X.

«Я люблю Майка Тайсона, но ему отдавали слишком много шансов. Он выглядел как мусор. Так долго тренироваться и выбросить только 97 панчей за весь бой — это сумасшествие. Хотя бы рад, что он остался цел», — написал он.

Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее Майк Тайсон сделал заявление после поражения от Джейка Пола.

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