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Майк Тайсон сделал заявление после поражения от Джейка Пола

Майк Тайсон о поражении от Джейка пола: не думаю, что это мой последний бой

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Julio Cortez/AP

58-летний боксер Майк Тайсон выступил с заявлением после поражения от блогера Джейка Пола на вечере профессионального боя в Арлингтоне и поделился мыслями о реванше. Его слова передает Sport24.

«Мне нечего доказывать никому, кроме себя. Себе хотел показать, что я еще могу. У меня были проблемы со здоровьем, но я не ищу оправдания. Что касается Пола, то он хороший боец, это был тяжелый бой. Реванш? Будет зависеть от ситуации. Не думаю, что это был мой последний бой», — заявил Тайсон.

Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее Майк Тайсон объяснил, зачем ударил соперника до боя.

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