Начали до гонга: Майк Тайсон дерется с Джейком Полом. LIVE

Возникли проблемы с организацией трансляции на стороне официального вещателя — пока не совсем ясно, по какому сценарию проходит бой. Будем надеяться, что все проблемы перед боем Тайсона и Пола будут решены.
Продолжает активно наседать на соперницу Тейлор, но и Серрано не готова сдаваться! Разменялись плотными ударами спортсменки!
Начало поединка остается за спортсменкой из Ирландии, она пока бьет точнее и двигается по рингу активнее.
Регламент поединка на ваших экранах. Сегодня работает правило трех нокдаунов, всего девушки пройдут дистанцию в десять раундов по две минуты.
Это противостояние является вторым между спортсменками. Первый бой, состоявшийся весной 2022 года, судейским решением забрала Тейлор.
Но сначала нам предстоит взглянуть на со-главный бой вечера! В ринге сойдутся ирландка Кэти Тейлор и пуэрториканка Аманда Серрано, которые разыграют титул абсолютной чемпионки мира в первом полусреднем весе.