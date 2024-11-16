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Спорт

Начали до гонга: Майк Тайсон дерется с Джейком Полом. LIVE

Бокс. Майк Тайсон — Джейк Пол. ОНЛАЙН

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Kevin Jairaj-Imagn Images/Reuters
В американском Арлингтоне проходит вечер бокса, главным событием которого станет восьмираундовый поединок между легендарным бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе 58-летним Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. Соперники начали выяснять отношения еще до боя: Тайсон ударил оппонента на битве взглядов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию противостояния.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:55

Возникли проблемы с организацией трансляции на стороне официального вещателя — пока не совсем ясно, по какому сценарию проходит бой. Будем надеяться, что все проблемы перед боем Тайсона и Пола будут решены.

06:50

Продолжает активно наседать на соперницу Тейлор, но и Серрано не готова сдаваться! Разменялись плотными ударами спортсменки!

06:45

Начало поединка остается за спортсменкой из Ирландии, она пока бьет точнее и двигается по рингу активнее.

06:40

Поехали! Бой стартовал!

06:35

Тейлор и Серрано уже в ринге! Стартовый гонг вот-вот прозвучит!

06:30

Регламент поединка на ваших экранах. Сегодня работает правило трех нокдаунов, всего девушки пройдут дистанцию в десять раундов по две минуты.

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06:25

Это противостояние является вторым между спортсменками. Первый бой, состоявшийся весной 2022 года, судейским решением забрала Тейлор.

06:20

Но сначала нам предстоит взглянуть на со-главный бой вечера! В ринге сойдутся ирландка Кэти Тейлор и пуэрториканка Аманда Серрано, которые разыграют титул абсолютной чемпионки мира в первом полусреднем весе.

06:00

Спортсмены уже прибыли на арену! Совсем скоро все начнется!

05:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию боксерского поединка между легендарным Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. Бой должен начаться ориентировочно в 6:00 по московскому времени.

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