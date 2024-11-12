Дзюба признался, что все еще любит «Спартак»

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба признался, что все еще любит московский «Спартак». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я очень горд, что являюсь воспитанником «Спартака». С другой стороны — лучшее время провел в «Зените». Поэтому, на самом деле, трудно сказать. В глубине души все равно с детства люблю «Спартак», — заявил Дзюба.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее иностранный игрок «Спартака» заявил, что ничего не знает о Дзюбе.