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«Думай головой»: экс-игрок «Спартака» ответил футболисту, который не знает его

Титов о Бонгонде: думай головой, когда едешь в великий клуб

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Александр Ступников/Global Look Press

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов ответил футболисту команды конголезцу Тео Бонгонде, который заявил, что не знает его. Слова бывшего полузащитника красно-белых приводит РБ Спорт.

«Сегодня Бонгонда есть, а завтра его не будет. Это футболист среднего уровня. Зайди хотя бы в музей, узнай историю, а потом уже будешь рассказывать. Нет обиды. Но когда едешь в великий клуб «Спартак» (Москва), думай головой», — заявил Титов.

Ранее Бонгонда заявил, что не знает, кто такой Титов.

14 ноября экс-футболист «Спартака» Денис Глушаков обязал его выучить имя легенды клуба.

В прошлом туре «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Локомотива». Игра пройдет 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее экс-футболист РПЛ рассказал, сколько денег тратит в месяц.

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