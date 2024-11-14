Глушаков обязал конголезца из «Спартака» выучить имя легенды клуба

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в интервью Legalbet заявил, что полузащитник Тео Бонгонда должен знать о Егоре Титове.

До этого Титов выразил критику в адрес игры конголезца, в ответ на что тот заявил, что не знает о том, кто такой Титов.

«Бонгонда должен знать, кто такой Титов. Покажите ему матчи Лиги чемпионов УЕФА, как он играл в составе «Спартака». Конечно, иностранцам сложно знать российских футболистов-легенд, но кого-то все же надо знать», — заявил Глушаков.

В прошлом туре «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Локомотива». Игра пройдет 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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