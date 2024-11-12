Дзюба рассказал, что жена плакала, отговаривая его переходить в «Акрон»

Футболист тольяттинского «Акрона» заявил, что его жена и дети были против перехода в клуб, передает «Матч ТВ» .

«Супруга с детьми вообще категорически против были. И плакали, и отговаривали. Но все остальные были за. Родители, друзья, Слуцкий, Черчесов сказали: прям надо», — сказал Дзюба.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее Дзюба признался, что все еще любит «Спартак».