Бывший игрок «Спартака» назвал Дзюбу «вонючим псом»

Бывший форвард сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко назвал нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу «вонючим псом». Видео с высказыванием Павлюченко выложил в своем Telegram-канале журналист Тимур Журавель.

Перед ретроматчем легенд московских «Спартака» и «Динамо» Журавель подошел к Павлюченко и спросил, является ли Дзюба псиной или нет.

«Пес вонючий», — ответил Павлюченко с улыбкой на лице.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на интервью Артема Дзюбы, в котором футболист заявил, что Генич играл на первенство водокачки.

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», — ответил Генич.

Ранее Дзюба рассказал, с какой просьбой он бы обратился к Владимиру Путину.