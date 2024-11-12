Комментатор о словах Дзюбы: ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал в своем Telegram-канале на слова футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, который заявил, что комментаторы не знают, что делать в том или ином моменте, если они не играли в футбол.

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», — сказал Генич.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее экс-футболист Андрей Канчельскис заявил, что смотрит футбол без звука.