Болельщики устроили драки на футбольном матче сборных Франции и Израиля

В Париже болельщики устроили драки на футбольном матче пятого тура Лиги наций между сборными Франции и Израиля. Об этом сообщает радиостанция RMC Sport.

«Встреча между сборными Франции и Израиля, состоявшаяся в этот четверг вечером на стадионе «Стад де Франс» в условиях строгих мер безопасности, ознаменовалась свистками во время исполнения гимна Израиля, а затем драками на трибунах», — отмечается в публикации.

Когда был объявлен состав Израиля и прозвучал израильский гимн, с трибун раздались свистки. Несколько минут спустя, в начале матча, на северной трибуне болельщиков сборной Франции вспыхнули драки. В них участвовали почти 50 человек. Кроме того, стычки случились на трибунах, где находились израильские болельщики.

Сотрудники стадиона решили восстановить спокойствие и сформировать кордон. Полицейские находились наготове.

Беспорядки, по данным радиостанции, длились несколько минут, затем спокойствие вернулось. Матч закончился со счетом 0:0.

Перед матчем поле стадиона «Стад де Франс» отгородили решетками с шипами наверху. Это было сделано для того, чтобы предотвратить любые проникновения болельщиков на поле. Первые ряды на трибунах закрыли брезентом.

Израильские власти посоветовали своим гражданам воздержаться от посещения матча с Францией и не посещать спортивные и культурные мероприятия на неделе после нападений на фанатов «Маккаби» (Тель-Авив) в Амстердаме.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме произошло нападение на израильских граждан, которые прибыли поддержать футбольный клуб «Маккаби» на матч Лиги Европы против местного «Аякса». Вооруженные холодным оружием мужчины сбрасывали людей в каналы, отбирали у них паспорта. Беспорядки начались после того, как группа неизвестных срывала флаги Палестины на улицах Амстердама и скандировала «Черт бы тебя побрал, Палестина!». Утром Армия обороны Израиля объявила об экстренной эвакуации граждан страны из Нидерландов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны возможные причины нападения на израильтян в Амстердаме.