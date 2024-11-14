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Перед матчем Франция — Израиль футбольное поле отгородили решетками с шипами

Перед игрой Лиги наций Франция — Израиль поле отгородили решетками с шипами

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Перед матчем пятого тура пятого тура Лиги наций между сборными Франции и Израиля поле стадиона «Стад де Франс» отгородили решетками с шипами наверху, передает RMC Sport.

Это сделано для того, чтобы предотвратить любые проникновения болельщиков на поле. Первые ряды на трибунах закрыты брезентом.

Отмечается, что на матч продано всего 20 тысяч билетов. Этот матч может побить антирекорд посещаемости сборной Франции по футболу на «Стад де Франс».

Израильские власти посоветовали своим гражданам воздержаться от посещения матча с Францией и не посещать спортивные и культурные мероприятия на неделе после нападений на фанатов «Маккаби» (Тель-Авив) в Амстердаме.

Встреча между Францией и Израилем состоится 14 ноября. Команды выйдут на поле в 22:45 по московскому времени.

Ранее стали известны возможные причины нападения на израильтян в Амстердаме.

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