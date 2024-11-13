Дзюбу назвали достойным сборной России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» заявил, что нападающий Артем Дзюба заслуживает вызова в расположение национальной сборной. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, 36-летний форвард своими результативными действиями способен принести пользу.

«Заслуживает ли Дзюба вызова в сборную? Такой игрок, как Артем, в любое время своими действиями может заслуживать многого. Это мое личное мнение, и тренерский штаб сборной, наверное, понимает, что они делают в данной ситуации», — заявил Тедеев.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку за второе предупреждение получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Артему Дзюбе пожелали побить рекорд Александра Кержакова.