Дзюбе пожелали побить рекорд Кержакова

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Станислав Магкеев в интервью Legalbet после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что хотел бы видеть нападающего «Акрона» Артема Дзюбу на первом месте в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола.

По его словам, после ухода из «Локомотива» он продолжает общение с 36-летним форвардом.

«Cвоей игрой за «Акрон» Дзюба доказывает, что все еще способен приносить пользу в РПЛ. Мы с ним продолжаем поддерживать связь, я действительно за него рад. Мне хотелось бы, чтобы он его побил. Будет приятно, если он станет главным бомбардиром страны», — заявил Магкеев.

После 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов», где Дзюба сумел записать на свой счет один из голов, общее число забитых им мячей в карьере достигло 231. Чтобы выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, где на данный момент располагается экс-форвард «Динамо» и «Зенита» Александр Кержаков, Дзюбе необходимо отличиться еще трижды.

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