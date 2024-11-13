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Тренер «Акрона» рассказал, что больше всего его расстроило в игре со «Спартаком»

Тренер «Акрона» Тедеев заявил, что расстроен прессингом в игре со «Спартаком»

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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» заявил, что больше всего его расстроил неправильный прессинг со стороны его игроков. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Меня мои футболисты раздражать никак не могут, меня расстраивало то, что у нас совсем не получался прессинг в первом тайме. Во втором тайме эпизодами у нас получилось это лучше. Несмотря на то, что мы пропустили во втором тайме больше, чем в первом, я больше доволен второй половиной игры. Она эпизодически была той, которую мы хотим видеть от игроков», — заявил Тедеев.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку за второе предупреждение получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Акроне» рассказали, будут ли штрафовать воспитанника «Спартака».

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